Военный ВСУ подорвался на неизвестном устройстве

С начала суток 6 июня в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики один раз открывали огонь, кроме того, украинский военный подорвался на взрывном устройстве.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 7:00 утра 6 июня российско-оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевую травму.

Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней тяжести.

Предыстория: