Военный ВСУ подорвался на неизвестном устройстве
Воскресенье, 6 июня 2021, 07:50
С начала суток 6 июня в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики один раз открывали огонь, кроме того, украинский военный подорвался на взрывном устройстве.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: По состоянию на 7:00 утра 6 июня российско-оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевую травму.
Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней тяжести.
Предыстория:
- С начала 5 июня боевики ни разу не нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.
Украинская правда