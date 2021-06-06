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Военный ВСУ подорвался на неизвестном устройстве

Воскресенье, 6 июня 2021, 07:50

С начала суток 6 июня в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики один раз открывали огонь, кроме того, украинский военный подорвался на взрывном устройстве.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: По состоянию на 7:00 утра 6 июня российско-оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевую травму.

Ему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней тяжести.

Предыстория:

  • С начала 5 июня боевики ни разу не нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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