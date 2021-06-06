Коронавирус: в Украине меньше тысячи новых заражений

В субботу, 5 июня, в Украине зафиксировали менее тысячи новых случаев COVID-19, от вируса умерли 42 человека, выздоровели 4,5 тысячи человек.

Источник: Минздрав

Детали: За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 937 украинцев, были госпитализированы 994 человека, летальных случаев – 42.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), Киеве (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

Выздоровели - 4516 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР - 16749 человека, методом ИФА - 3953 лица, экспресс-тестами - 11567 человек.

За все время пандемии в Украине Covid-19 обнаружили у 2 214 517 человек, болезнь унесла жизни 51182 украинцев.

Напомним: 4 июня в Украине біло зафиксировано 1897 новых случаев коронавируса, госпитализированы 1065 человек, летальных исходов – 86, выздоровели 8330 человек.

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