Премьер Британии призывает G7 помочь "вакцинировать мир" до 2023 года

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что на предстоящей встрече Группы семи будет поднимать вопрос о том, чтобы богатые страны обязались помочь "вакцинировать весь мир" до конца 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом он сказал в комментарии СМИ.

Борис Джонсон заявил, что на саммите 11-13 июня будет просить коллег "дать ответ на самый большой вызов послевоенного времени", помочь "вакцинировать мир к концу следующего года" и положить конец пандемии.

Саммит G7 в Британии будет первой личной встречей лидеров с начала пандемии, и первым визитом Джо Байдена в Британию в качестве президента США.

Агентство отмечает, что США, Франция, Япония и ЕС уже сообщили, сколько доз вакцины они планируют предоставить для глобального механизма COVAX, который помогает получить их странам среднего и низкого достатка.

Великобритания и Канада еще должны объявить объем запланированных взносов. Бориса Джонсона призывают сделать это на саммите.