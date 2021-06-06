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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС планируют обновить - Минэкономики

Воскресенье, 6 июня 2021, 11:07

Часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС планируют обновить до октября 2021 года - до следующего саммита Украина-ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в рамках международной отраслевой конференции "GRAIN UKRAINE 2021".

Он отметил, что в Министерстве экономики продолжают работу с европейскими экспертами по обновлению Соглашения об ассоциации, включая ее торговую часть.

Предполагается, что к Саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, будет обновлена ​​тарифная часть.

Обновление Соглашения необходимо для того, чтобы учесть изменения, которые произошли с момента его подписания.

Ранее в Офисе президента заявили, что хотят обновления положений Соглашения об ассоциации в части цифровизации, чтобы зафиксировать достижения Украины в этой сфере за последние годы.

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Темы: ассоциацияЕСУкраина


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