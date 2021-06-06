Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС планируют обновить - Минэкономики

Воскресенье, 6 июня 2021, 11:07

Часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС планируют обновить до октября 2021 года - до следующего саммита Украина-ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в рамках международной отраслевой конференции "GRAIN UKRAINE 2021".

Он отметил, что в Министерстве экономики продолжают работу с европейскими экспертами по обновлению Соглашения об ассоциации, включая ее торговую часть.

Предполагается, что к Саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, будет обновлена ​​тарифная часть.

Обновление Соглашения необходимо для того, чтобы учесть изменения, которые произошли с момента его подписания.

Ранее в Офисе президента заявили, что хотят обновления положений Соглашения об ассоциации в части цифровизации, чтобы зафиксировать достижения Украины в этой сфере за последние годы.

Читайте также: Брюссельские уроки: что может помешать пересмотру Соглашения об ассоциации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ассоциацияЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ассоциация
Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола
ЕС положительно оценил выполнение Украиной Соглашения об ассоциации до начала войны
ЕС разрешил ввоз продукции птицеводства из Украины
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: