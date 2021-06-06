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В Киеве мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, она погибла

Воскресенье, 6 июня 2021, 11:56

В Соломенском районе столицы пьяный мужчина выбросил из окна многоквартирного дома собаку, она получила серьезные травмы и умерла.

Источник: очевидица инцидента Алина Нестерова в Facebook

Детали: По словам Нестеровой, это произошло в ночь на субботу на улице Генерала Геннадия Воробьева 13В. Окружающие слышали, как скулила собака. Животное выбросили из окна четвертого этажа. При этом хозяин отказывался отдавать животное и кричал "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!"

Очевидец рассказала – чтобы наконец забрать собаку, пришлось вызывать полицию. Животное повезли в клинику, но в дороге собака скончалась.

Прямая речь: "Мы не успели спасти его и оказать помощь. Но мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание! Призываем все сообщество, всех, кто читает этот пост, всех, кого это волнует... Давайте не позволим убийце избежать наказания.

На данный момент полиция не проводит никакого расследования, до сих пор не распределили дело на участкового. На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть. Помогите нам добиться справедливости. Полиция должна немедленно задержать преступника, принять к нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили".

Напомним:

  • В мае житель Троещины выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
  • В Украине за издевательство над животными с особой жестокостью, если они привели к увечью или гибели или совершенные группой лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

Украинская правда
Темы: полицияКиев


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