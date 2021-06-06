Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МН17: у посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев перед рассмотрением дела по существу

Воскресенье, 6 июня 2021, 15:58
МН17: у посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев перед рассмотрением дела по существу

В Гааге напротив здания посольства РФ в Нидерландах поставили 298 белых стульев в память о жертвах сбитого пророссийскими боевиками над Донбассом самолета рейса МН17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Инициативная группа, которая разместила стулья на лужайке перед посольством, хотела привлечь внимание к судебному слушанию, которое 7 июня перейдет рассмотрения дела по существу.

Следующий блок слушаний пройдет с 7 по 25 июня. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбит самолет рейса МН17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

В конце мая состоялось выездное заседание суда на авиабазе, где стороны осмотрели обломки сбитого лайнера.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в марте 2020 года.

Подсудимые - россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов единственный, кто назначил защитную группу, а других судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Ранее судьи также отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.

Самолет Boeing - 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Читайте также: Российские аргументы для Гааги: как строят защиту обвиняемых по делу MH-17

Темы: MH17РосcияНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
MH17
Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: