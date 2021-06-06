9 гражданских журналистов из Крыма удерживаются в российских тюрьмах – МИД

Сейчас 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма незаконно удерживаются в российских тюрьмах, еще один находится под домашним арестом.

Источник: МИД

Дословно: "Сейчас 9 гражданских журналистов незаконно удерживаются в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом. Это – Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов.

10 марта во временно оккупированном Симферополе российская ФСБ задержала журналиста "Крым Реалии" Владислава Есипенко".

Детали: В МИД напомнили, что с первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму.

"На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что в этих условиях возник феномен гражданского журнализма, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя выполнение функций СМИ, заполняя вакуум независимого и беспристрастного освещения ситуации на оккупированном полуострове.

За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку, обвинения выдвигаются по "террористическим" статьям, что грозит заключением на сроки 20 и более лет.

Также в МИД напомнили, что все 12 независимых крымскотатарских СМИ были вынуждены покинуть полуостров из-за преследования, в то же время только 232 из 3000 медиа смогли пройти российскую "перерегистрацию" после оккупации.