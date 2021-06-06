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В воскресенье очереди на вакцинацию в Киеве почти нет – СМИ

Воскресенье, 6 июня 2021, 17:19
В воскресенье очереди на вакцинацию в Киеве почти нет – СМИ
иллюстративное фото, Громадське радіо

В воскресенье в пункте массовой вакцинации против коронавируса в Киеве в Международном выставочном центре почти нет очереди, тогда как в субботу люди ждали по 4-5 часов.

Источник: Hromadske

Детали: Ситуация улучшилась, в частности, благодаря тому, что в бригадах увеличили количество компьютеров. Поэтому людям с декларациями семейного врача не приходится долго ждать, пока врачи зарегистрируют тех, у кого деклараций нет.

Вместе с тем, в пункте работают волонтеры, которые помогают вакцинировать людей с детьми и старше 65 лет вне очереди.

По словам волонтерок, с которыми пообщались корреспонденты, они подходят к людям с детьми и пенсионерам и проводят их к прививочным бригадам. При этом проверить, например, действительно ли в очереди стоят родители ребенка, они не могут.

"Бывает, что даже деньги предлагают, чтобы мы их пропустили", - рассказывает одна из волонтерок.

Вторая говорит, что в субботу, 5 июня, когда люди ждали 4-5 часов в очереди, некоторые предлагали 50 долларов, чтобы избежать ожидания.

Об отсутствии очереди на вакцинацию в Киеве в воскресенье сообщают также пользователи соцсетей.

Что предшествовало: В течение 5 июня в киевском центре вакцинации, расположенном в Международном выставочном центре, прививки против коронавируса вакциной CoronaVac получили более 2500 человек.

Директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург объясняла, что очередь сильно задерживали люди, у которых не подписана декларация с семейным врачом. По ее словам, процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут, без декларации – около получаса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКиев
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