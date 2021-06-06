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Таиланд передал Украине прах посла: неделю длилась церемония в храме

Воскресенье, 6 июня 2021, 17:59
Таиланд передал Украине прах посла: неделю длилась церемония в храме
фото посольства Украины в Таиланде

Тайская сторона передала посольству Украины в Таиланде прах посла Андрея Бешты, который умер 30 мая.

Источник: Посольство Украины в Таиланде

 

Дословно: "Сегодня утром тайская сторона передала посольству Украины в Королевстве Таиланд прах посла Андрея Бешты.

В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan происходила похоронная церемония".

Что предшествовало: Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая.

В Таиланде сообщили, что, по предварительной информации, Бешта умер от сердечного приступа.

Украинская правда

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Темы: ТаиландМИДдипломатические отношения
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