Таиланд передал Украине прах посла: неделю длилась церемония в храме
Воскресенье, 6 июня 2021, 17:59
Тайская сторона передала посольству Украины в Таиланде прах посла Андрея Бешты, который умер 30 мая.
Источник: Посольство Украины в Таиланде
Дословно: "Сегодня утром тайская сторона передала посольству Украины в Королевстве Таиланд прах посла Андрея Бешты.
В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan происходила похоронная церемония".
Что предшествовало: Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая.
В Таиланде сообщили, что, по предварительной информации, Бешта умер от сердечного приступа.
Украинская правда