Таиланд передал Украине прах посла: неделю длилась церемония в храме

Тайская сторона передала посольству Украины в Таиланде прах посла Андрея Бешты, который умер 30 мая.

Источник: Посольство Украины в Таиланде

Дословно: "Сегодня утром тайская сторона передала посольству Украины в Королевстве Таиланд прах посла Андрея Бешты.

В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan происходила похоронная церемония".

Что предшествовало: Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая.

В Таиланде сообщили, что, по предварительной информации, Бешта умер от сердечного приступа.