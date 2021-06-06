Военный подорвался на взрывном устройстве в районе ООС

В районе ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил боевую травму.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Пострадавшему военному оказана необходимая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней тяжести.

Вместе с тем, с начала суток зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Новотошковского российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.