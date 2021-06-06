Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Военный подорвался на взрывном устройстве в районе ООС

Воскресенье, 6 июня 2021, 18:36

В районе ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил боевую травму.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Пострадавшему военному оказана необходимая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней тяжести.

Вместе с тем, с начала суток зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Новотошковского российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Военный ВСУ подорвался на неизвестном устройстве
На Донбассе от начала суток сохраняется "тишина" – ООС
Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь из минометов
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...