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Минкульт попросил полицию охранять исторические здания в Одессе

Воскресенье, 6 июня 2021, 19:51
Минкульт попросил полицию охранять исторические здания в Одессе

Министерство культуры обратилось к МВД с просьбой предоставить охрану историческим зданиям в Одессе.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Facebook

Дословно: "МКИП против незаконного строительства в историческом ареале Одессы. Как известно, земельный участок по ул. Ришельевской, 47, 49, ул. Большой Арнаутской, 40 в Одессе ("типография Фесенко") с "Историко-архитектурным опорным планом, проектом зон охраны и определения границ исторических ареалов г. Одессы" располагается в пределах Центрального исторического ареала г. Одессы и комплексной охранной зоны исторического центра города.

Обратился к Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану упомянутым объектам территориальными подразделениями полиции. Здесь мы выступаем вместе с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким. Ведь пока продолжается судебный процесс по рассмотрению нашей апелляции против решения в пользу заказчика строительства ООО "ОДЕСА-СІТІ" и генподрядчика ООО "МАРТЕН ГРУП", которых связывают с одним "известным" одесским застройщиком, - важно не допустить произвола в отношении исторических памятников".

Детали: Ткаченко также выразил благодарность полиции за мгновенную реакцию в защиту исторического ареала Одессы.

Украинская правда

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Темы: ОдессаМинкультуры
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