Израиль начал вакцинировать подростков

В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: BBC

Детали: По данным BBC, на получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране.

После успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все ограничения, связанные с пандемией. При этом темпы распространения заболевания не выросли.

Напомним: