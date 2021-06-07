Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Израиль начал вакцинировать подростков

Понедельник, 7 июня 2021, 00:20
Израиль начал вакцинировать подростков
Steve Smailes for The Lincolnite

В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: BBC

Детали: По данным BBC, на получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране.

После успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все ограничения, связанные с пандемией. При этом темпы распространения заболевания не выросли.

Напомним:

  • Вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря. По состоянию на 7 июня почти шесть из 10 человек в стране полностью вакцинированы от COVID-19. Таким образом, в мире Израиль остается страной с наибольшим количеством прививок.
  • В конце апреля сообщалось, что через полгода Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19, включающий вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: