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Израиль начал вакцинировать подростков

Понедельник, 7 июня 2021, 00:20
Steve Smailes for The Lincolnite

В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Источник: BBC

Детали: По данным BBC, на получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране.

После успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все ограничения, связанные с пандемией. При этом темпы распространения заболевания не выросли.

Напомним:

  • Вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря. По состоянию на 7 июня почти шесть из 10 человек в стране полностью вакцинированы от COVID-19. Таким образом, в мире Израиль остается страной с наибольшим количеством прививок.
  • В конце апреля сообщалось, что через полгода Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19, включающий вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Темы: вакцинацияИзраиль


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