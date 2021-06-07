Израиль начал вакцинировать подростков
Понедельник, 7 июня 2021, 00:20
В воскресенье Израиль начал вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Источник: BBC
Детали: По данным BBC, на получение первой прививки записались тысячи подростков по всей стране.
После успешной кампании по вакцинации людей старше 16 лет в Израиле были сняты почти все ограничения, связанные с пандемией. При этом темпы распространения заболевания не выросли.
Напомним:
- Вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря. По состоянию на 7 июня почти шесть из 10 человек в стране полностью вакцинированы от COVID-19. Таким образом, в мире Израиль остается страной с наибольшим количеством прививок.
- В конце апреля сообщалось, что через полгода Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19, включающий вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет.