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Министр здравоохранения Британии: Вариант "Дельта" на 40% заразнее

Понедельник, 7 июня 2021, 01:45
Министр здравоохранения Британии: Вариант Дельта на 40% заразнее

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вариант коронавируса "Дельта", видимо, примерно на 40% больше заразен - чем вариант, который "Дельта" заменил.

Источник: The Guardian

Детали: Передача варианта "Дельта" рассматривалась как центральный фактор при принятии решения о том, снимать ли большую часть оставшихся ограничений в Британии через две недели, причем решение должно быть принято позже на этой неделе. Как сообщается, этот фактор заразности варианта делает правительственное решение Британии о том, ослаблять ли связанные с пандемией ограничения 21 июня, "сложнее".

Как пишет The Guardian, по оценкам, вариант "Дельта" может быть на 30-100% больше распространяемым, чем так называемый вариант "Альфа", впервые обнаруженный в Кенте. Однако Хэнкок предоставил информацию о 40%. По словам Хэнкока, после двух доз вакцины человек получит такую ​​же защиту от "Дельты", как и от предыдущего варианта.

Напомним: Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии. По классификации Всемирной организации здравоохранения, этот штамм более заразен, чем "индийский" вариант.

Темы: коронавирусВеликобритания
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