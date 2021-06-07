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Фургон упал в реку в Пакистане, семеро погибших

Понедельник, 7 июня 2021, 02:38

Семь человек погибли и трое получили ранения в результате падения минивэна с горной дороги в реку Сирен на северо-западе Пакистана.

Источник: представитель службы спасения Пакистана Ахмед Файзи в AP

Детали: Фургон упал в районе Мансехра в провинции Хайбер-Пахтунхва. По словам Файзи, падение вероятно произошло, потому что фургон набирал скорость и резко повернул, не замедляясь.

Обнаружили тела двух женщин, мальчика и четырех мужчин, а трое раненых детей госпитализировали в больницу города Пхулра.

AP пишет, что ДТП со смертельным исходом - обычное явление в Пакистане из-за плохой дорожной инфраструктуры и несоблюдения правил дорожного движения и стандартов безопасности. На прошлой неделе пассажирский автобус упал в реку Джелум недалеко от Музаффарабада, столицы Кашмира, контролируемого Пакистаном, в результате чего 10 человек погибли и 15 получили ранения.

Темы: авария
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