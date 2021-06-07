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Лидер "Боко Харам" мертвый — боевики

Понедельник, 7 июня 2021, 03:20
Лидер Боко Харам мертвый — боевики
AFP

Группа боевиков Исламского государства западноафриканских провинций (ISWAP) заявила, что лидер конкурирующей нигерийской исламистской группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау мертв.

Источник: аудиозапись, услышанная Reuters, BBC

Детали: В аудиозаписи человек, который выдает себя за лидера ISWAP Абу Мусаб аль-Барнави, утверждает, что Шекау умер примерно 18 мая после взрыва взрывного устройства, когда его преследовали боевики ISWAP после боя. Как сообщается, ISWAP преследовал Шекау и предлагал ему покаяться и присоединиться к ним. Однако, Шекау покончил с собой.

Два человека, знакомые с аль-Барнави, сообщили Reuters, что на записи действительно был голос лидера ISWAP.

BBC отмечает, что ни "Боко Харам", ни правительство Нигерии не подтвердили смерть Шекау.

В прошлом месяце распространились сообщения о гибели Шекау в столкновении. Нигерийская армия заявила, что проведет расследование. Представитель армии бригадный генерал Мохаммед Ерима сказал BBC, что армия изучает то, что случилось, но не сделает заявления, пока не получит окончательные доказательства.

Шекау возглавил "Боко Харам" после того, как его основатель Мухаммад Юсуф был убит полицией в 2009 году. С тех пор больше 40 тысяч человек были убиты и более 2 млн были вынуждены покинуть свои дома в результате смертоносного повстанческого движения на северо-востоке Нигерии. За последнее десятилетие боевики "Боко Харам" проявили наибольшую активность в регионе.

ISWAP отделился от "Боко Харам" в 2016 году.

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