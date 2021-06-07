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В Индии зафиксировали меньше всего новых случаев COVID-19 за 2 месяца

Понедельник, 7 июня 2021, 04:05

В воскресенье в Индии зарегистрировали 101 237 новых случаев заражения COVID-19 - количество ежедневных случаев заболевания стало самым низким с 4 апреля, или за 62 дня.

Источник: Hindustan Times

Детали: В воскресенье министерство здравоохранения заявило, что в стране регистрируется меньше 200 тысяч новых случаев ежедневно в течение 11 дней подряд.

Среднее семидневное количество новых инфекций в стране, которое 9 мая достигло пика в 391 819 случаев в день, теперь упало до 123 232 случаев (на более чем 68%).

Кроме того, в воскресенье в Индии зафиксировали 2446 новых случаев смерти. Как сообщается, количество ежедневных смертей в стране достигло минимума за полтора месяца, или 22 апреля.

Напомним:

  • Индия является одним из эпицентров распространение COVID-19 в мире. Ежедневно там обнаруживают больше всего  новых заражений. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
  • Общее число подтвержденных заражений в Индии достигло 28,9 млн, а смертей - 349 247.

Темы: Индиякоронавирус


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