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Сотни бывших лидеров призвали G7 оплатить вакцинацию во всем мире

Понедельник, 7 июня 2021, 04:41

Сто бывших президентов, премьер-министров и министров иностранных дел призвали страны "Большой семерки" (G7) оплатить вакцинацию от коронавируса в мире, чтобы остановить мутацию вируса и его возвращение как всемирной угрозы.

Источник: Reuters

Детали: Лидеры сделали свой призыв накануне саммита G7 в Великобритании, который начнется в пятницу 11 июня, когда президент США Джо Байден встретится с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

В письме к G7 бывшие мировые лидеры заявили, что в 2020 году глобальное сотрудничество потерпело неудачу, но 2021 может открыть "новую эру".

Отмечается, что G7 и другие лидеры, приглашенные на саммит, должны гарантировать выплату примерно 30 миллиардов долларов в год в течение двух лет на борьбу с пандемией во всем мире.

Отмечается, что "поддержка со стороны G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким и средним уровнем доходов, является не актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны".

Среди подписантов письма были, в частности, экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Браун добавил, что "стоимость всего 30 пенсов (0,43 доллара) на человека в неделю в Великобритании - небольшая цена за лучший страховой полис в мире".

Что предшествовало: Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что на предстоящей встрече Группы семи будет поднимать вопрос о том, чтобы богатые страны обязались помочь "вакцинировать весь мир" до конца 2022 года.

Темы: вакцинациякоронавирусG7


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