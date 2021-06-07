В Афганистане из-за взрыва погиб десяток сотрудников афганских сил безопасности

В результате взрыва заминированного автомобиля у районного управления полиции в районе Кайсар в Афганистане погибли по меньшей мере десять сотрудников афганских сил безопасности.

Источник: губернатор района Кайсар Абдул Баки Хашими, которого цитирует Deutsche Welle

Детали: В то же время, другой местный чиновник оценил количество погибших около 30.

Кроме того, не менее 20 дополнительных сотрудников сил безопасности были захвачены в плен во время нападения, за которым последовали тяжелые столкновения. Еще 18 были ранены.

Отмечается, что в воскресенье Кайсар был на грани захвата талибами.

С вечера четверга талибы захватили район Доаб. Сайдулло Нуристане, советник провинции Нуристан к востоку от столицы Кабул, сообщил, что правительственные силы оставили Доаб талибам в субботу после 20 дней сопротивления. "Талибан" заблокировал маршруты поставок в Доаб, заставив правительство эвакуироваться.

Доаб стал третьим районом, захваченным талибами с вечера четверга. Днем позже упали два района на юге провинций Забул и Урузган.