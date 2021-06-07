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Два экспресса столкнулись в Пакистане

Понедельник, 7 июня 2021, 06:28

Два экспресса столкнулись на юге Пакистана утром в понедельник, в результате чего погибли по меньшей мере 25 пассажиров.

Источник: AP

Детали: Сначала сошел с рельсов поезд "Миллат Экспресс". В его обломках застряли от 15 до 20 пассажиров, и власть пыталась организовать тяжелую технику для спасения. Спасатели и сельские жители пытались вытащить раненых и погибших.

Вскоре после того, как "Миллат Экспресс" сошел с рельсов, в него врезался поезд "Сэр Сайед Экспресс".

Некоторые из раненых пассажиров находились в критическом состоянии.

Напомним: На северо-западе Пакистана в результате падения минивэна с горной дороги в реку Сирен семь человек погибли и трое получили ранения.

Темы: авария


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