Главные новости воскресенья и ночи: новая форма украинской сборной, "Боко Харам"

Украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой патриотической форме - в России возмутились, боевики заявляют, что лидер "Боко Харам" мертв - актуальные новости 6 июня.

О новой форме украинской сборной

Украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой форме с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищов считает, что УЕФА должна запретить сборной Украины выступать в патриотической форме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "обманкой" изображение карты Украины с оккупированным Крымом на форме. Захарова также назвала лозунг "Слава Украине! Героям слава!" калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.

О "Боко Харам"

Группа боевиков Исламского государства западноафриканских провинций (ISWAP) заявила, что лидер конкурирующей нигерийской исламистской группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау мертв.

В аудиозаписи, с которой ознакомились СМИ, человек, выдающий себя за лидера ISWAP Абу Мусаб аль-Барнави, утверждает, что Шекау умер примерно 18 мая после взрыва взрывного устройства, когда его преследовали боевики ISWAP после боя. Как сообщается, ISWAP преследовал Шекау и предлагал ему покаяться и присоединиться к ним. Однако, Шекау покончил с собой.

Ни "Боко Харам", ни правительство Нигерии не подтвердили смерть Шекау.

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