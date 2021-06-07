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Вопрос вступления Украины в НАТО надо решать немедленно – Зеленский

Понедельник, 7 июня 2021, 09:54
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо решить немедленно, его нельзя откладывать на будущее.

Источник: Зеленский в интервью AXIOS

Прямая речь: "Я думаю, если нас примут в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в составе, тогда нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать это будущее.

Проблема должна быть решена немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас под угрозой, и именно сейчас нам нужна помощь".

Детали: Зеленский напомнил, что план действий по членству – "настоящий сигнал", "послание, прямое сообщение", "это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем".

Президент добавил, что он лично считает, что "Украина со временем вступит в НАТО", но "многие украинцы все больше не верят в это так сильно, как раньше".

Предыстория: 

  • В начале июня Зеленский встретился с сенаторами США Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи. В разговоре с сенаторами президент заявил, что отсутствие сигналов относительно членства Украины в НАТО усиливает Россию.

Темы: ЗеленскийУкраинаНАТО


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