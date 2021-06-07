Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вопрос вступления Украины в НАТО надо решать немедленно – Зеленский

Понедельник, 7 июня 2021, 09:54
Вопрос вступления Украины в НАТО надо решать немедленно – Зеленский
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо решить немедленно, его нельзя откладывать на будущее.

Источник: Зеленский в интервью AXIOS

Прямая речь: "Я думаю, если нас примут в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в составе, тогда нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать это будущее.

Проблема должна быть решена немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас под угрозой, и именно сейчас нам нужна помощь".

Детали: Зеленский напомнил, что план действий по членству – "настоящий сигнал", "послание, прямое сообщение", "это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем".

Президент добавил, что он лично считает, что "Украина со временем вступит в НАТО", но "многие украинцы все больше не верят в это так сильно, как раньше".

Предыстория: 

  • В начале июня Зеленский встретился с сенаторами США Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи. В разговоре с сенаторами президент заявил, что отсутствие сигналов относительно членства Украины в НАТО усиливает Россию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: