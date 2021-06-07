Вопрос вступления Украины в НАТО надо решать немедленно – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо решить немедленно, его нельзя откладывать на будущее.
Источник: Зеленский в интервью AXIOS
Прямая речь: "Я думаю, если нас примут в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в составе, тогда нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать это будущее.
Проблема должна быть решена немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас под угрозой, и именно сейчас нам нужна помощь".
Детали: Зеленский напомнил, что план действий по членству – "настоящий сигнал", "послание, прямое сообщение", "это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем".
Президент добавил, что он лично считает, что "Украина со временем вступит в НАТО", но "многие украинцы все больше не верят в это так сильно, как раньше".
Предыстория:
- В начале июня Зеленский встретился с сенаторами США Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи. В разговоре с сенаторами президент заявил, что отсутствие сигналов относительно членства Украины в НАТО усиливает Россию.