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Зеленский: С Блинкеном говорили об усилении безопасности на Черном и Азовском морях

Понедельник, 7 июня 2021, 10:26
Зеленский: С Блинкеном говорили об усилении безопасности на Черном и Азовском морях
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и американскими сенаторами говорил об увеличении военной помощи Украине и об усилении безопасности на Черном и Азовском морях.

Источник: Зеленский в интервью AXIOS

Прямая речь: "Мы действительно получали сигналы из Белого дома, и мы... у меня была личная встреча с сенаторами США, которые приехали, и с госсекретарем США, и мы обсудили возможное увеличение военной помощи.

Мы говорили о... к сожалению, сейчас я не смогу поделиться с вами подробностями, но это очень, очень важно для нас. Это было о безопасности, это было об усилении безопасности в Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наши позиции там, на мой взгляд, достаточно слабые".

Детали: По словам Зеленского, Россия фактически доминирует на всем Черном море, и Украина хотела бы "иметь там серьезную силу для целей обороны, для защиты" страны и границы.

Президент добавил, что обсуждались и некоторые другие вопросы, касающиеся помощи Украине в сфере безопасности.

Предыстория:

  • В начале июня Зеленский встретился с сенаторами США Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи. В разговоре с сенаторами президент заявил, что отсутствие сигналов относительно членства Украины в НАТО усиливает Россию.
  • В мае на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном Зеленский обсудил вопросы Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСШАУкраинаРосcия
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