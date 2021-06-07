Зеленский: С Блинкеном говорили об усилении безопасности на Черном и Азовском морях
Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и американскими сенаторами говорил об увеличении военной помощи Украине и об усилении безопасности на Черном и Азовском морях.
Источник: Зеленский в интервью AXIOS
Прямая речь: "Мы действительно получали сигналы из Белого дома, и мы... у меня была личная встреча с сенаторами США, которые приехали, и с госсекретарем США, и мы обсудили возможное увеличение военной помощи.
Мы говорили о... к сожалению, сейчас я не смогу поделиться с вами подробностями, но это очень, очень важно для нас. Это было о безопасности, это было об усилении безопасности в Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, потому что наши позиции там, на мой взгляд, достаточно слабые".
Детали: По словам Зеленского, Россия фактически доминирует на всем Черном море, и Украина хотела бы "иметь там серьезную силу для целей обороны, для защиты" страны и границы.
Президент добавил, что обсуждались и некоторые другие вопросы, касающиеся помощи Украине в сфере безопасности.
Предыстория:
- В начале июня Зеленский встретился с сенаторами США Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи. В разговоре с сенаторами президент заявил, что отсутствие сигналов относительно членства Украины в НАТО усиливает Россию.
- В мае на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном Зеленский обсудил вопросы Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине.