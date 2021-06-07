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Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока-2"

Понедельник, 7 июня 2021, 11:37
Трамп обвинил Байдена в поддержке Северного потока-2
Фото ferra.ru

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома за отказ от трубопровода Keystone XL, заявив, что Байден вместо этого поддержал строительство российского газопровода.

Об этом Трамп заявил во время своего первого публичного выступления после ухода от президентства в Северной Каролине, сообщает "Европейская правда".

В выступлении Трамп критиковал администрацию президента США Джо Байдена за отказ от строительства четвертой фазы трубопровода Keystone XL, который должен транспортировать нефть в американский штат Небраска.

"Он (Байден – ред.) отклонил наш трубопровод, но он одобрил российский трубопровод, который я полностью остановил, посещая Германию и все части Европы. Я остановил Россию", - сказал Трамп.

По словам Трампа, у него "очень хорошие отношения с президентом Путиным", хотя "еще никогда никто не был столь жестким в отношении России, как он".

Трамп сказал, что "Байден ставит Америку на последнее место".

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил, что президент США Джо Байден все еще мог бы остановить газопровод "Северный поток-2", если бы действительно этого захотел.

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Темы: ТрампБайденСШАСеверный поток-2
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