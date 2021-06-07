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Прогулочный катер загорелся в Одесской области: есть пострадавший

Понедельник, 7 июня 2021, 11:50

В Одесской области пожарные ликвидировали пожар на катере.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Указано, что 7 июня в 9:46 в г. Белгород-Днестровский на причале лимана возник пожар на прогулочном катере.

Уже в 10:08 пожар пожарные локализовали, а в 10:24 - он был ликвидирован.

В результате происшествия пострадал 1 человек, которого направили в медицинское учреждение. Причина пожара - уточняется.

Украинская правда
Темы: Одесская областьпожар


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