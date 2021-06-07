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Контрразведка разоблачила экс-чиновника СНБО-вражеского агента - СБУ

Понедельник, 7 июня 2021, 13:02
Контрразведка разоблачила экс-чиновника СНБО-вражеского агента - СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего чиновника Администрации президента и СНБО, который был завербован иностранной спецслужбой.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, информированный источник УП в правоохранительных органах

Дословно: "По материалам контрразведки Службы безопасности Украины, следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины бывшему чиновнику с допуском по форме 2 Администрации президента и Аппарата СНБОУ".

Детали: Отмечается, что оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

Согласно материалам следствия, в период 2014 года подозреваемый, который в момент совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации президента Украины (а в дальнейшем - в СНБО), имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал последнему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней.

1 июня 2021 года суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 

Дополнительно: По данным источника УП, подозреваемый сотрудничает со следствием.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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