Под Мариуполем гранатой ранили 2 человек, очевидцы указывают на "силовика"

В субботу ночью, 5 июня, мужчина бросил гранату под припаркованное авто в поселке Сартана, что под Мариуполем, в результате взрыва пострадали два человека.

Источник: сайт Мариуполя 0629 со ссылкой на очевидцев и полицию

Детали: Инцидент произошел рядом с магазином "Натали" на улице Огородняя.

По словам родственницы одного из пострадавших, местные жители неподалеку отмечали день рождения. К магазину подошел человек и спровоцировал конфликт (женщина говорит, что это был сотрудник силовых структур).

"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения", – сообщила женщина.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, поэтому правоохранители не сообщают подробности.

Подозреваемого задержали.