Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Под Мариуполем гранатой ранили 2 человек, очевидцы указывают на "силовика"

Понедельник, 7 июня 2021, 13:39

В субботу ночью, 5 июня, мужчина бросил гранату под припаркованное авто в поселке Сартана, что под Мариуполем, в результате взрыва пострадали два человека.

Источник: сайт Мариуполя 0629 со ссылкой на очевидцев и полицию

Детали: Инцидент произошел рядом с магазином "Натали" на улице Огородняя. 

По словам родственницы одного из пострадавших, местные жители неподалеку отмечали день рождения. К магазину подошел человек и спровоцировал конфликт (женщина говорит, что это был сотрудник силовых структур).

"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения", – сообщила женщина. 

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, поэтому правоохранители не сообщают подробности.

Подозреваемого задержали.

Темы: взрывМариупольоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
взрыв
Серия взрывов прогремела на складах боеприпасов в Сербии
Взрывы боеприпасов в Балаклее: будут судить бывшего офицера ВСУ
В Нидерландах задержали четырех подозреваемых в серии взрывов в польских супермаркетах
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...