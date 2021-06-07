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Под Мариуполем гранатой ранили 2 человек, очевидцы указывают на "силовика"

Понедельник, 7 июня 2021, 13:39
Под Мариуполем гранатой ранили 2 человек, очевидцы указывают на силовика

В субботу ночью, 5 июня, мужчина бросил гранату под припаркованное авто в поселке Сартана, что под Мариуполем, в результате взрыва пострадали два человека.

Источник: сайт Мариуполя 0629 со ссылкой на очевидцев и полицию

Детали: Инцидент произошел рядом с магазином "Натали" на улице Огородняя. 

По словам родственницы одного из пострадавших, местные жители неподалеку отмечали день рождения. К магазину подошел человек и спровоцировал конфликт (женщина говорит, что это был сотрудник силовых структур).

"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения", – сообщила женщина. 

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, поэтому правоохранители не сообщают подробности.

Подозреваемого задержали.

Темы: взрывМариупольоружие
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