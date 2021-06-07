В Запорожье пьяный парень "заминировал" ТЦ: требовал миллион долларов и вертолет

В Запорожье парень в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать торговый центр и требовал миллион долларов и вертолет.

Источник: пресс-служба полиции Запорожской области

Дословно: "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, горожанин сообщил, что торговый центр "Украина" заминирован.

Угрожая взрывом, он потребовал получить миллион долларов США и вертолет".

Детали: Событие произошло 5 июня после 20.30.

Мужчина заявил, что заминировал торговый центр "Украина", расположенный на центральном проспекте Запорожья.

За не осуществление взрыва, он требовал 1 млн долларов и вертолет.

Спасатели эвакуировали около 400 граждан, проверили помещения и прилегающую территорию. Информация о минировании не подтвердилось.

Правоохранители установили где живет лжеминер, который, в ходе переговоров, был уже согласен на 15 тысяч долларов.

Злоумышленником оказался житель Запорожья 2000 года рождения. Его задержали в квартире, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении за преступление по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.