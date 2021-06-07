Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Начался процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО

Понедельник, 7 июня 2021, 14:30
Начался процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО
Фото ccdcoe.org

Начался процесс присоединения Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

"В результате недавних визитов высокого уровня в Украине мы начали процесс включения Украины в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллинне. На это нужно время, но начало положено", - отметил посол.

В посольстве Эстонии в Киеве отметили, что усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов правительства Эстонии.

"Эстония поддерживает усилия Украины в построении мощной системы киберзащиты и готова поделиться передовым опытом в этой сфере. Присоединение Украины к Центру киберзащиты НАТО углубит обмен лучшими наработками по кибербезопасности и будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине", - говорится в сообщении посольства на его официальной Facebook-странице.

На заседании руководящего комитета Центра Эстония выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность способствовать присоединению Украины к Центра киберзащиты.

"Украина сейчас на передовой борьбы с вызовами в киберпространстве, поэтому участие Украины в работе Центра киберзащиты НАТО будет преимуществом для всех нас", - отметил посол.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаНАТОкибербезопасность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Украина
Глава НБУ заявил о рекорде: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов
Парламент Болгарии поддержал членство Украины в НАТО после войны и "формулу мира"
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: