Начался процесс включения Украины в Центр киберзащиты НАТО

Начался процесс присоединения Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО, который обеспечивает борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем.

Об этом в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

"В результате недавних визитов высокого уровня в Украине мы начали процесс включения Украины в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллинне. На это нужно время, но начало положено", - отметил посол.

В посольстве Эстонии в Киеве отметили, что усиление сотрудничества с Украиной в вопросах обороны и информационного обмена, в том числе по противодействию киберугрозам, является одним из приоритетов правительства Эстонии.

"Эстония поддерживает усилия Украины в построении мощной системы киберзащиты и готова поделиться передовым опытом в этой сфере. Присоединение Украины к Центру киберзащиты НАТО углубит обмен лучшими наработками по кибербезопасности и будет способствовать утверждению практик демократического цифрового управления в Украине", - говорится в сообщении посольства на его официальной Facebook-странице.

На заседании руководящего комитета Центра Эстония выразила свою политическую поддержку Украине в ее стремлении приблизиться к стандартам НАТО и готовность способствовать присоединению Украины к Центра киберзащиты.

"Украина сейчас на передовой борьбы с вызовами в киберпространстве, поэтому участие Украины в работе Центра киберзащиты НАТО будет преимуществом для всех нас", - отметил посол.