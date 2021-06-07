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Российский оппозиционер Гудков заявил, что в Украине – временно

Понедельник, 7 июня 2021, 15:36
Российский оппозиционер Гудков заявил, что в Украине – временно

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который выехал в Киев из-за преследований на родине, обещает позже все же вернуться в РФ.

Источник: сообщение Гудкова в Телеграм

Детали: Бывший депутат российской Госдумы объяснил, что после того, как на него завели уголовное дело, а его родственникам начали угрожать, ему пришлось в спешке покинуть РФ.

По словам Гудкова, еще в начале весны он планировал баллотироваться в Госдуму, но новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным.

Он добавил, что покушение и тюремное заключение Алексея Навального, разгром его штабов, "Открытой России" и арест Андрея Пивоварова (российский оппозиционный политик и предприниматель) подтолкнули к мысли о необходимости временно покинуть Россию.

Прямая речь: "Здесь важно подчеркнуть – речь не об эмиграции. Эмиграция – это разрыв всех связей. Этого я делать не собираюсь. Это не поражение, это тактическое отступление для передислокации сил.

Меня откровенно предупредили, что, если я не откажусь от идеи стать депутатом Госдумы, мой вопрос "будет решать товарищ майор".

Уголовное дело, 13 обысков с участием более 170 силовиков, два дня на Петровке и взятие в заложники родственников убедили меня, что это не блеф. После изолятора на Петровке (ГУВД Москвы) мне четко сказали: либо уезжай, либо вопрос о твоем неучастии в выборах будет решен "любым способом".

Планы Гудкова: Оппозиционер собирается заняться поддержкой политзаключенных и независимых российских СМИ.

Я хорошо осознаю и трезво оцениваю риски продолжения своей борьбы с режимом, узурпировавшим власть в стране. Но я готов продолжать ее в новом качестве и новой энергией.

Напомним:

  • Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию 6 июня.
  • Дмитрий Гудков был председателем Партии перемен (с 2018 по 2020 год), депутат Госдумы VI созыва (2011-2016 гг). Один из немногих российских депутатов, которые не голосовали за "вхождение" оккупированного Крыма в состав РФ.

Украинская правда

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Темы: оппозицияРосcия
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