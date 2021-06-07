В Украине только за неделю стало на треть меньше больных с COVID-19 - ОП

В Украине продолжает наблюдаться положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 - все показатели стабилизируются.

Источник: Офис президента

Детали: Как отметил на селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль, все области Украины сейчас находятся в "желтой" зоне.

Занятых коек сейчас 11 294, что почти на 32% меньше по сравнению с прошлой неделей. Количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% - сейчас болеют 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

Наращиваются темпы вакцинации населения против COVID-19. Всего за неделю привито 240 543 человека. Всего в Украине проведено 1 388 124 прививки против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию 147 118.

Власти планируют в дальнейшем расширять кампанию прививки, поэтому Шмыгаль призвал местные власти содействовать открытию центров вакцинации в регионах.