КНУ изменил положение о докторах, чтобы забирать звание у таких как Лукашенко

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко добавил в положение о звании почетного доктора пункт, которым прописано, что лишить этого звания могут за публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Источник: сообщение КНУ

Дословно: "Добавлен пункт, которым прописаны основания для лишения звания "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", а это:

публичные высказывания в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины в другую страну;

публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины;

осуществления деятельности или совершение действий, приводящих к нарушению основополагающих прав и свобод человека, закрепленных Международным биллем о правах человека и другими международными документами по правам человека ратифицированными Украиной;

другие поступки, подрывающие авторитет Украины на международной арене, несовместимые с почетным званием "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".

Детали: В частности, причиной лишения бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко этого звания стало то, что он публично "презирает территориальную целостность Украины, позволяет себе возмутительные высказывания в адрес нашего государства и его руководства".

Предыстория: В понедельник, 7 июня Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Без Лукашенко в списке почетных докторов КНУ будет 98 человек. Среди которых Леонид Кучма, Михеил Саакашвили, Реджеп Эрдоган, Билл Клинтон.