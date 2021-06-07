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КНУ изменил положение о докторах, чтобы забирать звание у таких как Лукашенко

Понедельник, 7 июня 2021, 16:59

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко добавил в положение о звании почетного доктора пункт, которым прописано, что лишить этого звания могут за публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Источник: сообщение КНУ

Дословно: "Добавлен пункт, которым прописаны основания для лишения звания "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", а это:

  • публичные высказывания в поддержку сепаратизма с целью отделения и присоединения территории Украины в другую страну;
  • публичные высказывания о нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины;
  • осуществления деятельности или совершение действий, приводящих к нарушению основополагающих прав и свобод человека, закрепленных Международным биллем о правах человека и другими международными документами по правам человека ратифицированными Украиной;
  • другие поступки, подрывающие авторитет Украины на международной арене, несовместимые с почетным званием "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко".

Детали: В частности, причиной лишения бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко этого звания стало то, что он публично "презирает территориальную целостность Украины, позволяет себе возмутительные высказывания в адрес нашего государства и его руководства".

Предыстория: В понедельник, 7 июня Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Без Лукашенко в списке почетных докторов КНУ будет 98 человек. Среди которых Леонид Кучма, Михеил Саакашвили, Реджеп Эрдоган, Билл Клинтон.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоУкраинаобразование


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