Президент Евросовета в разговоре с Путиным призвал прекратить разрушительное поведение

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал прекратить разрушительное поведение и заявил о поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я передал сообщение о единстве ЕС во время своего звонка с президентом Путиным. Тенденция к снижению в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит разрушительное поведение", - написал Мишель в Twitter.

В заявлении на сайте Евросовета отмечается, что Мишель передал позицию относительно отношений между ЕС и Россией и что в майских дискуссиях лидеры ЕС осудили незаконную, провокационную и разрушительную российскую деятельность против ЕС, его государств-членов и других.

"ЕС является единым и солидарным перед такими действиями. Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не в интересах ни одной стороны", - сказал Мишель.

Мишель также подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и отметил долю ответственности России за полное выполнение Минских соглашений.

Также стороны обсуждали ситуацию в Беларуси. Президент Европейского совета повторил оценку ЕС о вынужденной посадке рейса Ryanair белорусскими властями и сообщил о санкциях, введенных ЕС после инцидента.