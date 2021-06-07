Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Евросовета в разговоре с Путиным призвал прекратить разрушительное поведение

Понедельник, 7 июня 2021, 17:46

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал прекратить разрушительное поведение и заявил о поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я передал сообщение о единстве ЕС во время своего звонка с президентом Путиным. Тенденция к снижению в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит разрушительное поведение", - написал Мишель в Twitter.

В заявлении на сайте Евросовета отмечается, что Мишель передал позицию относительно отношений между ЕС и Россией и что в майских дискуссиях лидеры ЕС осудили незаконную, провокационную и разрушительную российскую деятельность против ЕС, его государств-членов и других.

"ЕС является единым и солидарным перед такими действиями. Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не в интересах ни одной стороны", - сказал Мишель.

Мишель также подтвердил непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и отметил долю ответственности России за полное выполнение Минских соглашений.

Также стороны обсуждали ситуацию в Беларуси. Президент Европейского совета повторил оценку ЕС о вынужденной посадке рейса Ryanair белорусскими властями и сообщил о санкциях, введенных ЕС после инцидента.

Темы: ЕСПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина упростила пересечение границы во время карантина

фотоСБУ нагрянула с обысками к основателям "Партии Шария"

У Зеленского объяснили, почему исправили заявление со словами Байдена

Шевченко прокомментировал реакцию россиян на новую форму сборной Украины

Госдума России объявила "оскорбительным" законопроект Зеленского

"Судебная реформа будет обречена": в "Венецианке" жестко раскритиковали планы ВР

Все новости...
ЕС
Россия подготовила Западу новые ответные санкции
Президент Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС планируют обновить - Минэкономики
Последние новости
18:08
Трибунал ООН подтвердил приговор осужденному за геноцид в Сребренице Младичу
17:59
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского
17:58
фотоМужчина под дождем нес иконы в Россию – перехватили пограничники
17:54
"Венецианка" просит Украину создать Этический совет, который не понравится судьям
17:52
Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики - самый большой скачок за 80 лет
17:37
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:31
Столичный стоматолог пытался убить свою бывшую тещу - новое подозрение
17:30
Защита диссертации Кивы: ГБР открыло дело из-за препятствования журналисту
17:25
Криклий считает создание государственной авиакомпании "непоследовательным шагом"
17:24
Свидетельство о рождении отныне можно получить по почте
Все новости...