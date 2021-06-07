Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

7 июня российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников из гранатометов возле Лебединского.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Лебединский наемники вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

На обстрел противника украинские защитники открыли огонь".

Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет.

Между тем пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.