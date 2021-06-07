Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Понедельник, 7 июня 2021, 18:47
7 июня российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников из гранатометов возле Лебединского.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи населенного пункта Лебединский наемники вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
На обстрел противника украинские защитники открыли огонь".
Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет.
Между тем пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.
Украинская правда