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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

Понедельник, 7 июня 2021, 18:47

7 июня российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников из гранатометов возле Лебединского.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Лебединский наемники вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

На обстрел противника украинские защитники открыли огонь".

Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет.

Между тем пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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