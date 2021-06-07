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Новости 7 июня: Байден пригласил Зеленского в Белый дом, Притула вышел из партии "Голос"

Понедельник, 7 июня 2021, 21:27
Новости 7 июня: Байден пригласил Зеленского в Белый дом, Притула вышел из партии Голос

Байден по телефону пригласил Зеленского в Белый дом, Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос" – актуальные новости 7 июня.

О приглашении Байдена

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

О Притуле

Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии.

В "Голосе" считают, что причиной выхода Притулы стало его желание получить руководящую должность.

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