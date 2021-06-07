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Лукашенко объявил государственным праздником день вторжения СССР в Польшу

Понедельник, 7 июня 2021, 23:04
Лукашенко объявил государственным праздником день вторжения СССР в Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября - день, когда в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Лукашенко назвал новый праздник "Днем народного единства".

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора", - заявили в пресс-службе Лукашенко.

В сообщении добавляют, что "восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций".

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - добавляют в заявлении.

Рижский мирный договор подписали 18 марта 1921 года между представителями РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польши - с другой. Он закончил советско-польскую войну 1919-1920 годов и закрепил разделение украинских и белорусских земель между Польшей и советскими республиками.

Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году состоялось согласно тайной части пакта Риббентропа-Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

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