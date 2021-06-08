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Чехия в конце июня откроет границы для граждан ЕС

Вторник, 8 июня 2021, 01:45

Чехия снова откроет свои границы для граждан ЕС и Сербии 21 июня.

Источник: AFP со ссылкой на объявление чешского правительства

Детали: Прибывшие должны будут предъявить доказательства вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции, или предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Аналогичный режим уже действует для граждан Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Словакии и Словении, которые входят в ЕС, на двусторонней основе.

Чешское правительство также увеличило лимит на посещение культурных мероприятий до 1000 человек в помещении и до 2000 человек на открытом воздухе.

В школах детям и учителям разрешат не носить маски в классе в большинстве регионов.

При этом отмечается, что чешские магазины, рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы открыты уже несколько недель, хотя маски для лица все еще необходимо носить.

В Чехии с населением 10,7 млн было 1,66 млн случаев COVID-19 и 30164 случая смерти. Количество ежедневных случаев инфицирования неуклонно снижается: за последнюю неделю было зарегистрировано менее 500 новых случаев в день.

Напомним: 1 июня Чехия начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку.

Темы: Чехиякоронавирус


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