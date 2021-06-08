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Уровень углекислого газа на 50% выше, чем в доиндустриальные времена — исследование

Вторник, 8 июня 2021, 06:39
Уровень углекислого газа на 50% выше, чем в доиндустриальные времена — исследование

Годовой пик глобального тепловыделения углекислого газа в воздухе достиг отметки в 50% выше, чем в начале индустриальной эпохи.

Источник: AP со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и климатолога NOAA Питера Танса

Детали: Средний уровень углекислого газа в мае составил 419,13 частей на миллион. Это на 1,82 части на миллион выше, чем в мае 2020 года, и на 50% выше, чем стабильный доиндустриальный уровень в 280 частей на миллион.

Отмечается, что уровень углекислого газа достигает пика каждый май незадолго до цветения растений в Северном полушарии, поглощающих часть этого углекислого газа. Однако отсрочка является временной, поскольку выбросы углекислого газа от сжигания угля, нефти и природного газа для транспорта и электроэнергии намного превышают то, что могут потреблять растения, что ежегодно повышает уровень выбросов парниковых газов к новым рекордам.

Кроме того, средние темпы роста за 10 лет также установили рекорд, теперь они достигают 2,4 частей на миллион в год. По словам Танса, когда Земля вышла из последнего ледникового периода, количество углекислого газа увеличилось примерно на 80 частей на миллион, и системе Земли надо было на это 6000 лет. Для сравнения: с 1979 по 2021 год было нужно 42 года, чтобы увеличить выбросы углекислого газа на такую ​​же величину.

Напомним: В ООН заявили, что в прошлом концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня.

Темы: экология
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