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Главные новости понедельника и ночи: разговор с Джулиани, Зеленский и Белый дом

Вторник, 8 июня 2021, 08:00

CNN получил аудиозапись звонка в июле 2019 года между, как утверждается, Джулиани, Волкером и Ермаком; Байден по телефону пригласил Зеленского в Белый дом - актуальные новости 7 июня.

О Джулиани, Волкере и Ермаке

Издание CNN получило аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 года между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Владимира Зеленского.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявлении о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года.

О Зеленском и Байдене

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Зеленский принял приглашение.

Во время встречи в июле лидеры вероятно будут обсуждать пути расширения стратегического сотрудничества двух стран.

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Украинская правда


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