Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские хакеры атаковали полицию Нидерландов в ходе расследования катастрофы MH17 – СМИ

Вторник, 8 июня 2021, 10:11
Российские хакеры атаковали полицию Нидерландов в ходе расследования катастрофы MH17 – СМИ
Фото radiosvoboda.org

Нидерландская спецслужба AIVD выявила серьезную российскую кибератаку на ИТ-системы полиции в 2017 году.

Об этом пишет de Volkskrant на основе четырех анонимных источников, передает "Европейская правда".

Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России проникла в системы через сервер Академии полиции, сообщает издание.

Взлом полиция заметила только после того, как об этом сообщила AIVD. Это привело к "большой панике", поскольку полицейские системы оказались плохо защищенными. Но еще и потому, что полиция в то время была занята расследованием уголовных дел в отношении MH17.

Неизвестно, были украдены какие-то данные, говорят инсайдеры de Volkskrant.

Это связано с тем, что полицейская сеть очень большая и сложная, и поэтому было решено как можно скорее вывести русских из систем. "Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые ли они уже собирали данные? Это было непонятно" - сказал один из источников.

Ни полиция, ни AIVD не хотят отвечать на вопрос о хакерстве.

Напомним, Окружной суд Гааги в понедельник, 7 июня начал рассмотрение по существу по уголовному делу о сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияхакерыНидерландыMH17
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: