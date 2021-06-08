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Российские хакеры атаковали полицию Нидерландов в ходе расследования катастрофы MH17 – СМИ

Вторник, 8 июня 2021, 10:11
Фото radiosvoboda.org

Нидерландская спецслужба AIVD выявила серьезную российскую кибератаку на ИТ-системы полиции в 2017 году.

Об этом пишет de Volkskrant на основе четырех анонимных источников, передает "Европейская правда".

Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России проникла в системы через сервер Академии полиции, сообщает издание.

Взлом полиция заметила только после того, как об этом сообщила AIVD. Это привело к "большой панике", поскольку полицейские системы оказались плохо защищенными. Но еще и потому, что полиция в то время была занята расследованием уголовных дел в отношении MH17.

Неизвестно, были украдены какие-то данные, говорят инсайдеры de Volkskrant.

Это связано с тем, что полицейская сеть очень большая и сложная, и поэтому было решено как можно скорее вывести русских из систем. "Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые ли они уже собирали данные? Это было непонятно" - сказал один из источников.

Ни полиция, ни AIVD не хотят отвечать на вопрос о хакерстве.

Напомним, Окружной суд Гааги в понедельник, 7 июня начал рассмотрение по существу по уголовному делу о сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Темы: РосcияхакерыНидерландыMH17


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