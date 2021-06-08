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Первый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко идет вторым - КМИС

Вторник, 8 июня 2021, 10:15
Первый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко идет вторым - КМИС

Если бы сейчас проходил первый тур выборов президента Украины, Владимир Зеленский получил бы более четверти голосов избирателей и опередил бы других вероятных кандидатов.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 27 мая - 1 июня

Детали: Рейтинг кандидатов на выборах президента в первом туре, если бы в выборах участвовали указанные кандидаты, выглядел бы так:

  • Владимир Зеленский – 21,8% среди всех респондентов, что составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором;
  • Петр Порошенко – 11,7% всех респондентов и 14,6% тех, кто определился с выбором;
  • Юлия Тимошенко – 9,5% всех респондентов и 11,9% тех, кто определился с выбором;
  • Игорь Смешко – 7,6% и 9,5% соответственно;
  • Юрий Бойко – 7,3% и 9,2% соответственно.

Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

 

Справка: КМИС 27 мая – 1 июня опросил 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором, во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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Темы: социологияопросвиборыЗеленскийПорошенко
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