В Житомирской области полицейские расследуют расстрел супругов.

Источник: полиция Житомирской области

Детали: Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской общины неизвестный стрелял в супружескую пару.

Предварительно установлено, что около 00:25 неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали. От полученных травм погиб мужчина 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения, без сознания ее доставили в реанимационное отделение больницы.

Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и кинологи.

Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.