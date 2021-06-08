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Госсекретарь США считает завершение построения "Северного потока-2" свершившимся фактом

Вторник, 8 июня 2021, 12:06

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что завершение российского газопровода "Северный поток-2" является "свершившимся фактом", защищая решение отказаться от некоторых санкций и пообещав ответ, если Москва попытается использовать газ как оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Германия села за стол переговоров, и мы активно с ней сотрудничаем", - сказал Блинкен на слушании комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"С практической точки зрения, я думаю, что физическое завершения трубопровода является свершившимся фактом. И независимо от санкций против этого субъекта и генерального директора, на наш взгляд, ничего не изменилось с точки зрения физического завершения", - заявил он.

Проект, который сейчас завершено на 95%, обойдя Украину, лишая ее выгодных транзитных сборов и потенциально подрывая ее борьбе против российской агрессии.

"У нас есть предварительные договоренности о реагировании на любую деятельность России, угрожать безопасности или экономической безопасности любой из стран", - сказал Блинкен.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участника строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил, что президент США Джо Байден все еще мог бы остановить газопровод "Северный поток-2", если бы действительно этого захотел.

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Темы: СШАСеверный поток-2


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