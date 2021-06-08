Борьба с криминальными "авторитетами": рецидивисту сообщили о подозрении

Криминального "авторитета" из санкционного списка СНБО подозревают в вымогательстве несуществующего долга от директора частного предприятия.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Известно, что злоумышленник - неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство и разбой. Имеет существенные связи с криминалитетом на Закарпатье и статус так называемого "смотрящего" по одному из районов в регионе.

По данным следствия, пользуясь этим, он требовал у директора одного из местных предприятий "долг" для пополнения "общака". При этом давил психологически, угрожая физической расправой.

Как результат, правоохранители сообщили уголовному "авторитету" о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Дословно полиция: "Надо отметить, что подозреваемый в числе 111-ти уголовных "авторитетов", включенных в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны".

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