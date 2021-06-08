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Борьба с криминальными "авторитетами": рецидивисту сообщили о подозрении

Вторник, 8 июня 2021, 12:12

Криминального "авторитета" из санкционного списка СНБО подозревают в вымогательстве несуществующего долга от директора частного предприятия.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: Известно, что злоумышленник - неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство и разбой. Имеет существенные связи с криминалитетом на Закарпатье и статус так называемого "смотрящего" по одному из районов в регионе.

По данным следствия, пользуясь этим, он требовал у директора одного из местных предприятий "долг" для пополнения "общака". При этом давил психологически, угрожая физической расправой.

Как результат, правоохранители сообщили уголовному "авторитету" о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

 

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Дословно полиция: "Надо отметить, что подозреваемый в числе 111-ти уголовных "авторитетов", включенных в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны".

Предыстория: 

  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
  • 4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине из 34 "воров в законе" не осталось ни одного, а криминальных авторитетов осталось 42 из 111-ти, зафиксированных на начало года.

Украинская правда


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