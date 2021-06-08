Тупицкий: Я чист перед судом

Экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, заявил, что чист и надеется на справедливый суд.

Источник: Тупицкий в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Разве это адекватно к главе КС применять по такому делу вообще такую меру пресечения.

Я перед судом чистый. Я в суд появляюсь и отношусь с уважением, потому что надеюсь на справедливый суд".

Детали: По его словам, у него были уважительные причины, поэтому он не появлялся на некоторые предыдущие заседания суда, который должен был избрать ему меру пресечения.

Меру пресечения Тупицкому снова не выбрали. Следующее заседание суда состоится 21 июля.

Что было раньше: 1 июня экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий наконец явился на заседание Печерского райсуда Киева, но мера пресечения ему не избиралась. До этого он несколько раз игнорировал заседания суда, а прокуроры ходатайствовали о принудительном приводе.

ОГП просит для Тупицкого меру пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен и возложения на обвиняемого ряда обязательств.

Предыстория: