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Тупицкий: Я чист перед судом

Вторник, 8 июня 2021, 12:37
Тупицкий: Я чист перед судом

Экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля, заявил, что чист и надеется на справедливый суд.

Источник: Тупицкий в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Разве это адекватно к главе КС применять по такому делу вообще такую меру пресечения.

Я перед судом чистый. Я в суд появляюсь и отношусь с уважением, потому что надеюсь на справедливый суд".

Детали: По его словам, у него были уважительные причины, поэтому он не появлялся на некоторые предыдущие заседания суда, который должен был избрать ему меру пресечения.

Меру пресечения Тупицкому снова не выбрали. Следующее заседание суда состоится 21 июля.

Что было раньше: 1 июня экс-глава Конституционного суда Александр Тупицкий наконец явился на заседание Печерского райсуда Киева, но мера пресечения ему не избиралась. До этого он несколько раз игнорировал заседания суда, а прокуроры ходатайствовали о принудительном приводе.

ОГП просит для Тупицкого меру пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен и возложения на обвиняемого ряда обязательств.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС. Позже Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого на должность судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение. 
  • Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".

Украинская правда

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Темы: ТупицкийКСсудКонституция
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