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У Зеленского объяснили, почему исправили заявление со словами Байдена

Вторник, 8 июня 2021, 13:42
фото: Дмитрий Ларин, УП

В Офисе президента отмечают, что корректировка в тексте заявления по поводу деталей телефонного разговора президентов Украины и США было связано с уточнением формулировок с американской стороной.

Источник: советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Подоляка: "Первичное сообщение о деталях разговора двух лидеров отражало общие позиции и настроение на переговорах. Именно настроение. Потом были уже консультации двух сторон. Были уточнены формулировки по одной из самых чувствительных тем, которые обсуждались. Это элемент обычной дипломатической практики, когда окончательный формат сообщения может отличаться в формулировках от первичного.

Речь идет лишь о формулировке того, как охарактеризованы устные заявления лидеров во время переговоров. Всегда есть определенные различия в том, как трактуются устные заявления, как передается атмосфера разговора и как дальше дорабатывается официальная трактовка".

Детали: По его словам, есть большая разница между "личным отношением к возможности Украины занять место в Альянсе со стороны европейских и американских политиков и публичной риторикой тех или иных институтов".

Предыстория:

  • Офис президента Украины удалил из сообщения о разговоре Владимира Зеленского и Джозефа Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО. На сайте президента также не было информации о том, что заявление меняли.
  • Вечером 7 июня президенты поговорили по телефону.
  • Позже Зеленский рассказал о разговоре с Байденом и поблагодарил за приглашение посетить Вашингтон этим летом.

Темы: ЗеленскийБайденОфис президента


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