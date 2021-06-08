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Украинцы из стран Европы написали генсеку НАТО перед саммитом Альянса

Вторник, 8 июня 2021, 13:46
Украинцы из стран Европы написали генсеку НАТО перед саммитом Альянса

Европейский конгресс украинцев (ЕКУ) перед саммитом НАТО призвал Альянс ускорить предоставление Украине Плана действий по членству, напомнив о решении Бухарестского саммита в 2008 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме Йенсу Столтенбергу, опубликованном организацией.

"ЕКУ призывает вас и все страны-члены решительно подтвердить решения НАТО, принятые на Бухарестском саммите, а именно политику открытых дверей относительно членства в НАТО Украины и Грузии, и напоминает о п. 23 декларации саммита, которая предоставляет министрам иностранных дел стран-членов полномочия принимать решения о предоставлении плана действий по членству Украине и Грузии. Призываем вас ускорить предоставление Украине ПДЧ во время министерской встречи Североатлантического совета в декабре 2021 года", - отмечают в нем.

В письме напоминают, что за последние месяцы мир мог видеть беспрецедентное наращивание Россией своих войск у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Отмечается также, что современная Россия игнорирует демократические ценности и международный правопорядок и пытается дестабилизировать Европу дезинформационными кампаниями и актами агрессии, как, например, в Чехии и Болгарии (очевидно, имеется в виду серия взрывов на складах боеприпасов, к которым могли быть причастны российские агенты).

"Чтобы противодействовать растущей российской угрозе, Европейский конгресс украинцев присоединяется к странам Бухарестской девятки и призывает к более широкому присутствию Альянса в Восточной Европе и большей безопасности в Черноморском регионе. Четкий месседж в поддержку ПДЧ для Украины поможет сдержать дальнейшую агрессию со стороны России", - отмечают в письме.

Европейский конгресс украинцев был основан в Лондоне в 1949 году и позиционирует себя как международная координационная организация, представляющая интересы украинцев в Европе.

Напомним, заместитель генсека НАТО заявил, что саммит Альянса в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает от НАТО в будущем возможную дату членства и считает самой большой ошибкой молчание союзников.

Видеоверсию объяснений заместителя генсека НАТО смотрите на канале ЕвроПравды в ролике "Чего ждать Украине от саммита НАТО?"

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОЕСУкраина
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