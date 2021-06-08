НАБУ обратилось к СБУ из-за "пленок Медведчука" – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро просит Службу безопасности Украины предоставить записи разговоров якобы с участием народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которые попали в СМИ, для изучения.

Источник: директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналисту "Hromadske" во время форума Zero Corruption Conference

Прямая речь Сытника: "Мы обратились к СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ – ред.) делали записи в соответствии с законодательством".

Детали: Ранее в СБУ заявляли, что эксперты проверяют подлинность опубликованных в СМИ записей.

Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связях с российскими чиновниками и боевиками.

Из некоторых записей следует, что уже с июня 2014 года Медведчук "прописался" в Администрации тогдашнего президента, вел от ее имени переговоры с боевиками и якобы мог влиять на Петра Порошенко. В "Европейской Солидарности", которую возглавляет Порошенко, и у Медведчука отрицали подлинность разговоров.

Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.

Также опубликованы "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

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