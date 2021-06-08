Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ обратилось к СБУ из-за "пленок Медведчука" – Сытник

Вторник, 8 июня 2021, 13:49
НАБУ обратилось к СБУ из-за пленок Медведчука – Сытник
Фото dpa с DW

Национальное антикоррупционное бюро просит Службу безопасности Украины предоставить записи разговоров якобы с участием народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которые попали в СМИ, для изучения.

Источник: директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналисту "Hromadske" во время форума Zero Corruption Conference

Прямая речь Сытника: "Мы обратились к СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ – ред.) делали записи в соответствии с законодательством".

Детали: Ранее в СБУ заявляли, что эксперты проверяют подлинность опубликованных в СМИ записей.

Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связях с российскими чиновниками и боевиками.

Из некоторых записей следует, что уже с июня 2014 года Медведчук "прописался" в Администрации тогдашнего президента, вел от ее имени переговоры с боевиками и якобы мог влиять на Петра Порошенко. В "Европейской Солидарности", которую возглавляет Порошенко, и у Медведчука отрицали подлинность разговоров.

Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.

Также опубликованы "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

Предыстория:

  • В феврале 2021 года Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • 11 мая Медведчуку и Козаку подписали подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения. Козак не в Украине.
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. Суд оставил Медведчука под домашним арестом.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукСБУНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: