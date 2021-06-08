НАБУ обратилось к СБУ из-за "пленок Медведчука" – Сытник
Национальное антикоррупционное бюро просит Службу безопасности Украины предоставить записи разговоров якобы с участием народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которые попали в СМИ, для изучения.
Источник: директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналисту "Hromadske" во время форума Zero Corruption Conference
Прямая речь Сытника: "Мы обратились к СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ – ред.) делали записи в соответствии с законодательством".
Детали: Ранее в СБУ заявляли, что эксперты проверяют подлинность опубликованных в СМИ записей.
Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связях с российскими чиновниками и боевиками.
Из некоторых записей следует, что уже с июня 2014 года Медведчук "прописался" в Администрации тогдашнего президента, вел от ее имени переговоры с боевиками и якобы мог влиять на Петра Порошенко. В "Европейской Солидарности", которую возглавляет Порошенко, и у Медведчука отрицали подлинность разговоров.
Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
Также опубликованы "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.
Предыстория:
- В феврале 2021 года Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- 11 мая Медведчуку и Козаку подписали подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения. Козак не в Украине.
- Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. Суд оставил Медведчука под домашним арестом.
- Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.