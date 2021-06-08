Центры вакцинации заработают на Киевщине

Два новых центра массовой вакцинации начнут работу в ближайшие выходные в Киевской области.

Источник: Киевская облгосадминистрация в Facebook

Дословно: "На Киевщине в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви".

Детали: В КОДА напомнили, что прививки смогут сделать граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Также отмечается, что прививать будут только тех, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет предоставят пожилым людям.

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