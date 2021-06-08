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Центры вакцинации заработают на Киевщине

Вторник, 8 июня 2021, 13:51
Фото КГГА

Два новых центра массовой вакцинации начнут работу в ближайшие выходные в Киевской области.

Источник: Киевская облгосадминистрация в Facebook

Дословно: "На Киевщине в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви".

Детали: В КОДА напомнили, что прививки смогут сделать граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Также отмечается, что прививать будут только тех, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет предоставят пожилым людям.

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Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • 5 и 6 июня центры массовой вакцинации от COVID-19 работали в 10 городах: Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, верхняя Плавнях и Ровно.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусКиевская область


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