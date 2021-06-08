Ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора в Киеве закончилась ножевым ранением

В Киеве на Печерске неизвестный нанес ножевое ранение водителю эвакуатора.

Источник: сообщение полиции Киева

Дословно: "По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия".

Детали: Происшествие случилось на улице Шота Руставели. Травмированному оказали необходимую помощь. Правоохранители разыскивают злоумышленника для установления всех обстоятельств инцидента.