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За "оскорбление Лукашенко" жителя Минска наказали принудительной психбольницей

Вторник, 8 июня 2021, 14:04
картина художника Артёма Лоскутова

В Минске суд приговорил местного жителя к принудительному лечению в психиатрической больнице за оскорбление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Источник: пресс-служба прокуратуры Минска, "Радыё Свабода"

Детали: Гражданина Н (фамилия не указывается –ред.) судили по четырем статьям Уголовного кодекса РБ: публичная клевета на президента, совершенная неоднократно, публичное оскорбление президента, совершенное неоднократно, оскорбление государственного служащего, оскорбление судьи.

Ему грозило до 5 лет лишения свободы. Но специальная комиссия постановила, что подсудимый страдает психическим расстройством и не осознает "реальный характер и общественную опасность своих действий".

В результате Октябрьский районный суд направил жителя Минска в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Как известно, этот вид наказания активно применялся в советское время.

Что предшествовало: За якобы "оскорбляющую Лукашенко" песню в Беларуси был задержан музыкант.

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку. После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

Темы: Беларусь


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